Samedi, lors de la 4e journée de D2 roumaine, alors que sa formation d'Arges Pitesti avait égalisé dix minutes plus tôt en déplacement chez le FC Chindia Targoviste (1-1), Emil Sandoi s'est cru au siècle dernier, du temps où il était défenseur central. L'ancien international roumain a eu un mauvais réflexe, lorsqu'un ailier adverse lui est passé devant. Il a alors fait ce que l'on appelle dans le jargon une «faute utile».

When a manager gets sent off for a FOUL on a player. Fabulous Romania strikes again. Just amazing. pic.twitter.com/Xs0jNOSC0U