Après un entraînement matinal assez intense, avec notamment une opposition à dix contre dix, l'équipe de Suisse a passé l'après-midi en altitude mercredi. Stephan Lichtsteiner et ses troupes se sont en effet rendues au sommet du Monte Generoso, à 1704 mètres d'altitude.

Ce pic très connu des Tessinois et des touristes s'atteint grâce à un petit train à crémaillère vieux de... 125 ans! Une fois arrivés tout en haut, les internationaux ont pu contempler une bonne partie de la Suisse, le Monte Generoso offrant une vue imprenable sur le lac de Lugano bien sûr, mais aussi sur les Alpes, du Cervin à la Jungfrau en passant par le Gotthard. Bref, la classe.

Et de quoi se faire du bien à la tête tout en s'aérant les bronches aussi, avant un jeudi qui s'annonce copieux: Vladimir Petkovic a en effet décidé de doubler la séance d'entraînement, comme mardi. Non, les Suisses ne sont pas à Lugano pour rigoler, mais bien pour préparer l'événement le plus important du monde du sport: une Coupe du monde de football. (Le Matin)