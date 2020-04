Les joueurs et l'entraîneur de l'équipe nationale masculine ont renoncé à une partie conséquente du montant qu'ils auraient dû percevoir sous forme de rétribution de la part de l’Association Suisse de Football (ASF) en 2020. La somme totale de ce renoncement s'élève à plus d'un million de francs.

Les joueurs et l'entraîneur ont ainsi voulu être solidaires envers l'ASF ainsi qu'envers le football d’élite et de base en Suisse qui sont victimes de pertes qui se chiffrent en millions à cause des annulations de matches. « Nous voulons donner l'exemple et montrer notre solidarité avec l'ASF, a déclaré le capitaine Stephan Lichtsteiner. L'équipe a rapidement et unanimement conclu qu’elle a son rôle à jouer. Et j’en suis fier. Cela prouve que nous sommes - et resterons – unis.»

Pour l'entraîneur national Vladimir Petkovic, il n’y a pas de doute: «Dans des moments comme celui-ci, nous voulons et devons rester solidaires en nous soutenant mutuellement. Les matches difficiles ne peuvent être gagnés qu'ensemble avec solidarité.»

Pour sa part, le président central de l’ASF, Dominique Blanc, parle d'un «geste magnifique» de la part de l'équipe nationale. «C'est un signe fort de solidarité de nos meilleurs joueurs avec toute la famille du football suisse. Un geste qui mérite remerciements et respect.»