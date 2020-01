Après NE Xamax, Young Boys et Thoune, le Servette FC va-t-il se mettre à son tour au synthétique? C’est le vœu le plus cher du club de la Praille pressé de changer sa pelouse hybride complètement rongée par les champignons. Ce n’est pas uniquement en raison des coûts d’entretien moins coûteux que du naturel. Cette volonté de passer à une moquette verte fait aussi suite au choix du peuple de renoncer au centre d’entraînement du Pré-du-Stand du Grand-Saconnex.

Un terrain d'entente à trouver

Il y a déjà eu des discussions à Berne avec d’autres dirigeants de Super League, qui comprennent cette volonté des Genevois, qui assurent qu’ils n’ont plus le choix. Ce n’est encore qu’un projet mais il avance à grand pas, il ne reste plus aux dirigeants du SFC à trouver un terrain d’entente avec la Fondation du Stade de Genève. Selon nos infirmations, cette dernière semble défavorable au passage au synthétique. «Aucune décision n’a été prise, rappelle son président Jean-Marc Guinchard. Ce qui a été relaté dans La Tribune de Genève ce jeudi est tout simplement un souhait qui a été émis par le Servette FC. En ce qui concerne notre comité, nous ne nous prononcerons lors de notre prochain conseil qui se tiendra lundi prochain».

Un évident manque à gagner

Jean-Marc Guinchard confirme toutefois qu’au cas où le Servette FC abandonnait son herbe naturelle, il n’y aurait plus de matches de l’équipe nationale, ni des parties amicales du style de celle qui avait mis aux prises Liverpool et Lyon. D’où une évident manque à gagner, sachant que ce genre de rencontres rapportent passablement d’argent. En revanche, une fois installée, la pose d’un stade synthétique demande moins d’entretien. «Il est vrai que la Suisse et l’Autriche sont les deux seuls pays dans lesquels on autorise de jouer sur ce revêtement, ce qui n’est pas le cas en Angleterre, en Italie, en Espagne ou en France, par exemple», poursuit le président de la Fondation. Outre des risques de blessures plus importantes pour les joueurs, l’autre inconvénient qui penche dans la balance pour un statu quo, est la cohabitation avec les rugbymen. «Cela risque même d’être très compliqué, reconnaît Jean-Marc Guinchard. Car pour le rugby, le terrain doit être plus tendre, plus souple sans oublier le problème du marquage. Il faudrait passer entre un et deux jours pour effacer le marquage du rugby et retracer pour le foot. Tout ceci vont nous faire participer à une réflexion globale.»

On en saura donc plus ce lundi voire mardi si le Servette FC obtient le feu vert de sa Fondation. «Si cela se fait, vu l’état de la pelouse, cela devrait aller assez rapidement...»

Comme le disait Raymond Devos dans son sketch, un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. A méditer.

Christian Maillard