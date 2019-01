Oubliez la Premier League et le duel passionnant entre Liverpool et City. Ce week-end, l’Angleterre du football est tournée vers le Championship et ce que Marcelo Bielsa a justifié comme une pratique culturelle, presque une habitude: l’espionnage industriel de l’équipe adverse.

Retour sur les faits. Jeudi, à la veille du choc de deuxième division entre le Leeds de Bielsa (1er) et le Derby County de Frank Lampard (6e), un homme muni de jumelles s’introduit dans le complexe d’entraînement de Derby. Il observe d'abord tranquillement la mise en place tactique puis se fait interpeller par la police locale.

Que faisait cet étrange personnage? S'agissait-il d'espionnage «industriel» ou d'un étrange concours de circonstances? Vendredi soir après la victoire de ses Peacocks (2-0), Marcelo Bielsa a clairement assumé la première explication. «C’est vrai, il y avait quelqu’un de Leeds à l’entraînement. Je suis le seul responsable de cet incident. Peu importe de savoir si c’est illégal ou légal, mais plutôt si c’est bien ou pas, a ajouté «El Loco» en expliquant à demi-mot que la pratique avait quelque chose de culturel. Sans chercher à me justifier, j’avais utilisé le même procédé lors des qualifications au Mondial avec l’équipe d’Argentine.»

Marcelo Bielsa admits to having Leeds spy on Derby County's training session ... and says it's not the first time the club has done that, either ???? (via @SkyFootball) pic.twitter.com/NCdvCDkHHa — Planet Fútbol (@si_soccer) 11 janvier 2019

Depuis deux jours, le Royaume se déchire donc sur ces deux questions. Ce type d’espionnage est-il de la triche? Et la Ligue doit-elle s’emparer du dossier, ce que Frank Lampard appelle de ses vœux? «Peu importe le sport et le niveau, je ne pense pas qu'il soit bon d'envoyer des hommes s'introduire dans une propriété privée. Bielsa dit que c'est une pratique culturelle et cela me surprend, a plaidé l’ancien milieu star de Chelsea; lequel a accepté de serrer la main de son homologue vendredi. "Tricher" serait un mot exagéré mais c'est très limite. J'ai passé quinze heures à regarder des vidéos de matches de Leeds cette semaine et c'est ce que font les meilleurs entraîneurs. J'étais un fan de Bielsa et j'ai son livre chez moi, mais je préférerais ne pas être entraîneur plutôt que d'envoyer des gens clandestinement dans un sous-bois pour espionner l'opposition.»

#spygate deepens as Frank Lampard of Frank Lampard’s Derby County accepts Bielsa’s handshake with gritted teeth. #lufc @wi1son79 pic.twitter.com/jUjrnX0qMr — peps (@pepper_rafa) 11 janvier 2019

Samedi, le manager de Derby County et les partisans de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ont reçu un soutien de poids. Le club de Leeds United a en effet officiellement pris ses distances avec les pratiques de son technicien. «Le club va travailler avec l’entraîneur en chef et son staff pour leur rappeler que l’intégrité et l’honnêteté sont les fondements de Leeds United. Notre propriétaire, Andrea Radrizzani a rencontré celui de Derby County Mel Morris pour s’excuser officiellement des agissements de Marcelo.»

Même si la Ligue n’engage aucune poursuite, il s’agit là du premier nuage dans le ciel jusque-là radieux de la saison des Peacocks. (nxp)