Le match nul entre Chelsea et Arsenal (2-2) a fait ressortir les plus vives émotions à l'Emirates Stadium. Il a fallu attendre un but d'Hector Bellerin à la 93e pour permettre aux Gunners de revenir à hauteur des Blues.

Dans cette rencontre engagée, une scène a particulièrement retenu l'attention. Celle d'un duel entre Cesc Fabregas et Alexis Sanchez. Dans un premier temps, l'attaquant d'Arsenal tacle son adversaire pour tenter de récupérer le ballon mais l'arbitre siffle faute en faveur de Chelsea.

Persuadé que son geste défensif est correct, le Chilien lève les bras au ciel. Il voit Fabregas s'approcher et s'attend à des protestations de l'Espagnol. Mais ce dernier décide de prendre son ancien coéquipier - ils avaient joué ensemble à Barcelone - dans les bras.

Une franche accolade qui surprend d'abord Sanchez avant de le faire sourire. Une belle image.

This happened last night! Pure love. Find a man who will hug you wholeheartedly like Fabregas did Sanchez.



