«Un petit limacello, Gennaro?» s’amuse So Foot. Ancien international italien et joueur et coach du FC Sion, Gennaro Gattuso n’a pas froid aux yeux. L’anecdote a été racontée par Gianluca Zambrotta à beIN Sports. Et les faits, peu ragoûtants, se sont déroulés au sein de l’AC Milan à la fin des années 2000.

«Un jour, on était à l’entraînement et la rosée du matin était encore présente sur l’herbe de Milanello. Il y avait des limaces visqueuses sur le sol. (Kakhaber) Kaladze est allé voir Rino (Gattuso) et lui a dit: «Je te donne cinq mille euros si tu manges une limace vivante.» Gattuso a répondu: «Cinq mille euros?» Il en a ramassé une et il l’a mangée», a détaillé Zambrotta…

Ne l'imitez pas

On ne sait pas si le champion du monde millésime 2006 a ensuite souffert de quelques douleurs intestinales. Mais rappelons qu’il ne faut pas imiter l’ancien footballeur: les limaces peuvent contenir des parasites très dangereux! Par contre Gattuso a la classe. On laisse Zambrotta relater la fin de son histoire: «Il a donné l’argent à une œuvre de charité.»

