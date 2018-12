La romance avait débuté ce printemps et elle avait causé beaucoup de vagues outre-Rhin. En affichant ses accointances avec le président turc Recep Erdogan, l'international allemand Mesut Özil avait déclenché un certain émoi en mai passé, feuilleton qui s'était d'ailleurs terminé par le retrait du joueur de la Mannschaft après une Coupe du monde catastrophique. Un semestre plus tard, l'histoire semble s'inventer une suite: Istanbul Basaksehir, le club soutenu par Erdogan et financé, serait en effet très motivé à l'idée d'engager le milieu de terrain d'Arsenal.

«Il s'agit d'un joueur de très grande valeur, j'espère que nos chemins se croiseront un jour, a lancé le président du club Göksel Gümüsdag, dans une interview accordée au quotidien allemand «Bild». S'il a envie de venir chez nous, nous mettrons tout en oeuvre pour aller le chercher.» Un appel du pied gros comme une maison, qui n'est pas anodin: Özil, qui ne semble pas entrer dans les plans de l'entraîneur Unai Emery à Arsenal et qui coûte très cher à son employeur (350 000 livres par semaine), serait selon la rumeur sur le point de quitter les Gunners.

Basaksehir, actuel leader du championnat turc, espère donc frapper un grand coup lors du mercato, afin d'augmenter ses chances de damer le pion à ses rivaux stambouliotes. Quant à Özil, s'il répond favorablement aux sirènes de son «ami» Recep Erdogan, il rejoindra deux ex-Gunners: Gaël Clichy et Emmanuel Adebayor.

(Le Matin)