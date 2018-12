Thomas Müller n'est pas connu dans le milieu du football pour avoir une réputation de brute. Mais ça pourrait changer après le geste de l'international allemand lors de la rencontre entre le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam mercredi soir en Ligue des champions.

Le numéro 25 bavarois, qui a pris un carton rouge logique, a carrément essuyé ses crampons sur le crâne de Nicolas Tagliafico. Bien que sonné et après avoir reçu des agrafes sur la tête, Tagliafico a fini la rencontre, provoquant même l'égalisation (3-3) dans les arrêts de jeu.

Wow. Thomas Müller. That could have ended much worse than just a few staples in someone's head. pic.twitter.com/LapbdFv1yf