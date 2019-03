Lundi, lors du match opposant Herediano et Alajuelense en première division du championnat du Costa Rica, le gardien de l'équipe visiteuse, Patrick Pemberton, s'est rendu coupable d'un véritable attentat dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors qu'un adversaire était lancé dans sa direction à la poursuite du ballon, le gardien remplaçant de l'équipe nationale costaricienne durant la dernière Coupe du monde (36 ans) a réalisé une sortie extrêmement dangereuse, les genoux en avant au niveau de la tête. Il n'a même pas fait mine de vouloir attraper le ballon.

L’attaquant de Herediano, Aldo Magana, a été proprement sonné. Il est resté à terre durant quelques minutes avant de parvenir à se relever. Pour sa part, Pemberton a simulé une blessure au genou. Ça n'a pas empêché l'arbitre de brandir un logique carton rouge. Que le dernier rempart d'Alajuelense a eu le culot de contester. Il manquera les trois prochains matches et a écopé d'une grosse amende. Réduite à dix, la formation visiteuse s'est inclinée 2-0.

Le geste assassin de Pemberton évoque forcément le moment de folie du gardien ouest-allemand Harald Schumarcher, qui avait lourdement blessé le Français Patrick Battiston (trois côtes brisées, deux dents cassées et des dégâts au dos) lors de la demi-finale du Mondial de 1982. Par bonheur, Aldo Magana a été bien moins sévèrement touché.

Hint of a foul here from Schumacher on Battiston in that infamous West Germany vs France World Cup 82 semi-final. pic.twitter.com/sDkKfHfFcc