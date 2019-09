Daniel Zsori. Jusqu’à hier soir, ce nom était celui d’un illustre inconnu, exception faite des fervents amateurs du football hongrois. Derrière ce patronyme se cache (enfin se cachait) un jeune de 18 ans. La vie de l’attaquant a basculé lundi soir dans le mythique théâtre de la Scala à Milan.

Daniel Zsori has won the 2019 FIFA Puskás Award for his goal against Ferencváros.



Le Hongrois a reçu le prix Puskas, du nom de la légende du football magyar, qui récompense le plus beau but de l’année. Le gamin - alors attaquant de Debrecen - s’est fait l’auteur d’un retourné acrobatique exceptionnel en février dernier. Entré à la 81e minute, sa première apparition en «Nemzeti Bajnoksag» s’est transformée en conte de fées. Un but venu d’ailleurs qui avait offert la victoire aux siens dans les arrêts de jeu, face à Ferencvaros, qui était leader du championnat (2-1, 93e). Lundi soir, le rêve éveillé de Daniel Zsori a pris une tournure mondiale à la Scala de Milan. Le joueur s’est notamment permis le luxe de battre un certain Lionel Messi. L'Argentin faisait partie des trois finalistes pour une réussite somptueuse, inscrite contre le Bétis Séville en championnat.

Was Daniel Zsori's #Puskas winning goal better than Lionel Messi's strike against Real Betis?

Zsori, jeune homme aux yeux bleus, semblait un peu perdu parmi les plus grandes légendes du football. Arrivé en zone mixte après la cérémonie, il s’est fait happer par des journalistes venus de Budapest.

Ne reculant devant rien, on s'est infiltré dans la joyeuse bande hongroise. «Parlez-vous anglais?» Paniqué, Daniel Zsori avait l’air d’un chevreuil pris dans les phares d’une voiture. «No sorry (ndlr: rien à voir avec son nom de famille)», finit-il par lâcher du bout des lèvres. Le joueur pensait alors s’être sorti de justesse de ce traquenard. C’était compter sans Gergely Gresso. «Je peux faire la traduction», s’est proposé avec enthousiasme l’attaché de presse du MOL Fehervar FC, le nouveau club de la star de la soirée. Bingo!

Vu le contexte, les trois réponses lapidaires, et traduites du hongrois donc, tiennent déjà de l’exploit.

Battre Messi, ce n’est pas donné à tout le monde. Vous arrivez à réaliser ce qu’il se passe?

«Bien sûr, c’est un sentiment particulier de battre Lionel Messi. Je suis aussi très fier d’être le premier Hongrois à remporter ce prix Puskas, qui était une légende du football.»

Est-ce que ce trophée va changer votre vie?

«Je suis encore un très jeune joueur. Si je ne continue pas à travailler très fort à l’entraînement, cette récompense ne sera qu’une décoration sur mon étagère. En soit, ce n’est pas ce trophée qui peut changer ma vie mais mes performances sur le terrain.»

Pourriez-vous nous raconter ce but extraordinaire? Qu’est-ce qu’il s’est passé dans votre tête au moment de frapper le ballon?

«Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Le ballon est arrivé derrière moi. Je n’avais finalement pas d’autre choix que de tenter ce geste pour marquer. Ce retourné, c'est quelque chose que j’ai beaucoup entraîné quand je jouais gamin. Ensuite, le ballon est parti au fond.»

Comme quoi, c’est pas si compliqué de marquer un but légendaire.