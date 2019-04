Combien de temps a tenu chaque entraîneur des actuels clubs de Super League au cours des dix dernières années? Pour répondre à cette question et y répondre de façon très visuelle, le journaliste alémanique Simon Wolanin, spécialisé dans les données auprès de l'agence awp Informations Financières, a créé une infographie dynamique via la plateforme Flourish.

Celle-ci indique en mois le temps passé par chaque coach sur le banc de son équipe. A chaque fois qu'un entraîneur est licencié, le décompte s'arrête et la barre colorée qui lui est consacré repart en bas du graphique. Il est possible d'observer les dix clubs simultanément ou d'en masquer jusqu'à neuf à la fois. On peut par exemple s'amuser à comparer les données du FC Sion et de Neuchâtel Xamax, les deux clubs romands de la ligue.

La formation neuchâteloise, qui avait regagné l'élite au terme de la saison dernière, après des années de purgatoire à la suite du dépôt de bilan du club en 2012, affiche une grande stabilité avec seulement 8 changements d'entraîneurs - Roberto Cattilaz, puis Michel Decastel - sont respectivement restés en place durant 41 et 39 mois. Seul Jeff Saibene avait fait mieux avec ses 53 mois à la tête de Saint-Gall entre 2011 et 2015.

Pour les Sédunois, en revanche, les remplacements de coaches bondissent à 21 sur la même période! Le plus endurant des tacticiens sédunois, Didier Tholot, a tenu 20 mois lors de son troisième passage à Tourbillon, dès janvier 2015. Le deuxième plus grand «consommateur» d'entraîneurs derrière Sion est le FC Lugano, avec 14 changements en dix ans. Les autres clubs oscillent entre 6 et 9 remplacements. (nxp)