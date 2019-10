Les Jaune et Noir de Dortmund ont retrouvé des couleurs en renouant avec la victoire face au leader Mönchengladbach samedi, qui reste quand même provisoirement en tête, tandis que Munich a de nouveau été accroché par plus petit que lui lors de la 8e journée de Bundesliga.

L'embouteillage continue en tête du championnat allemand, avec 9 équipes qui se tiennent en deux points et où les cadors sont toujours dépassés par Gladbach et Wolfsburg (16 points chacun).

Dortmund se rassure face au leader

Dortmund a retrouvé le goût de la victoire (1-0) samedi soir en battant à domicile le leader Mönchengladbach, qui conserve malgré sa défaite la première place provisoire.

Dans un «derby des Borussia» attendu, les hommes de Lucien Favre devaient se rassurer, eux qui étaient partis à la trêve internationale rongés par les doutes après trois nuls consécutifs.

Alors qu'ils pointaient bons neuvièmes avant le début de la rencontre, ils remontent avec cette victoire à la 4e place (15 points) en profitant des échecs du Bayern et de Leipzig, tenus en échec, et de Fribourg et Leverkusen, battus.

Dortmund a en revanche perdu Roman Bürki sur blessure. Le gardien suisse est sorti à la 70e, touché au poignet. Il a été remplacé par son compatriote Marwin Hitz.

M'Gladbach, malgré la défaite, conserve sa première place, devançant à la différence de buts son dauphin Wolfsburg.

Seul Schalke, qui joue dimanche face à Hoffenheim, peut les détrôner en cas de victoire à l'issue de la 8e journée.

Le Bayern rejoint sur le fil

L'objectif était quasiment rempli pour les hommes de Niko Kovac. Mais ceux qui devaient se relever après leur défaite surprise à Hoffenheim (2-1) avant la trêve internationale ont échoué une nouvelle fois, concédant le nul sur le fil à Augsbourg (2-2).

Les Munichois ont offert un but à leurs voisins bavarois, une volée de Marco Richter, dès les premières secondes de la rencontre. Mal engagé, le Bayern a rapidement corrigé le tir en comptant, comme toujours, sur son attaquant vedette Robert Lewandowski, qui a égalisé de la tête (14e).

Gnabry, déjà décisif plus tôt, a permis à Munich de reprendre l'avantage juste après la mi-temps (48e), avant l'égalisation dans le temps additionnel d'Augsbourg grâce à l'Islandais Finnbogason (91e).

«Nous sommes déçus. Le pire, c'est que Niklas Süle s'est blessé, a priori gravement. Ce qui m'agace énormément, c'est que nous ne défendons pas comme je le voudrais dans les situations cruciales», a réagi l'entraîneur du Bayern, Niko Kovac.

Le Bayern reste troisième provisoire, à égalité avec Dortmund et Leipzig (15 points).

Troisième journée sans victoire pour Leipzig

Dans le haut du classement, Wolfsburg a également tenu en échec Leipzig samedi (1-1). Les Loups, seuls à rester invaincus cette saison en championnat, conservent leur place de dauphin, à égalité de points avec Mönchengladbach.

Jouant à domicile, Leipzig avait pourtant ouvert le score grâce à Timo Werner (54e), avant d'être repris par Wolfsburg en fin de match grâce au Néerlandais Wout Werghost (82e).

«Nous sommes très, très satisfaits de ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je suis très heureux de notre performance. Nous avons réussi à les éloigner de notre but pendant un long moment, et nous avons finalement réussi à égaliser parfaitement», a commenté Oliver Glasner, l'entraîneur de Wolfsburg.