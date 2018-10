Il n’est pas normal que le FC Sion n’ait pas réussi à porter l’estocade dans un derby romand qui a vu Xamax et son entraîneur racler les fonds de tiroir pour «inventer» une défense de bric et de broc qui devait paradoxalement tenir le choc. Voilà ce qu’un observateur neutre ayant manqué toute la première période aurait probablement dit au coup de sifflet final à la Maladière. La vérité du terrain impose pourtant une lecture quelque peu différente. Tant le visiteur, excepté sur le 0-1 tombé suite à une géniale inspiration de Toma, a été inexistant avant la pause, et l’on est en droit de se demander pourquoi il a fallu 45 minutes à Sion pour retrouver le sens de la marche.

Ce qui est vrai, c’est que Xamax, compte tenu de la cascade de forfaits auxquels il a été confronté, a été bien meilleur que ce que l’on pouvait penser au départ, livrant même un match admirable, tant en raison de la qualité qu’il a su mettre dans ses actions qu’au niveau de l’état d’esprit que ses joueurs ont affiché. Dans le même temps, Sion s’est montré lui beaucoup moins bon que ce que laissait supposer sa sortie lucernoise, couronnée alors par l’envolée de Fortune, Itaitinga et Djitté, ses trois gamins, reconduits dimanche après-midi dans le système très offensif prôné par Yakin. Sauf que ce qui avait si bien fonctionné à Lucerne s’est cette fois révélé être une option bien moins convaincante.

Decastel a bien préparé son coup

Car le très malin Michel Decastel possède suffisamment de bouteille pour ne pas s’en laisser conter, et il avait réservé un petit cadeau de bienvenue à son homologue. Ne doutant de rien, il ne s’est pas contenté de faire confiance au Letton Marcis Oss et au Belge Jérémy Huyghebaert, deux renforts qui ne s’étaient pas montrés à leur avantage jusque-là mais qui ont su répondre présents.

Le coach de la Maladière, qui n’avait guère le choix cela dit, en avait surtout profité pour innover avec un système encore jamais expérimenté en Super League, une sorte de 5-1-3-1 destiné à bloquer les espaces et à empêcher les rapides attaquants du FC Sion d’exploiter leur vitesse comme cela avait été le cas à la Swissporarena une semaine plus tôt. Sur ces deux tableaux-là, Decastel, qui n’avait pas manqué de disséquer les images de la victoire de Sion à Lucerne, a remporté le match des coaches en prenant Yakin à son propre jeu.

On doute d’ailleurs que celui-ci ait vraiment apprécié la pauvreté du jeu présenté par son FC Sion. Il faut du reste croire que «coach Murat» et ses joueurs avaient beaucoup de choses à se dire à la mi-temps dans la mesure où son adversaire neuchâtelois, rapidement ressorti des vestiaires, était déjà prêt à reprendre le combat alors que les Sédunois n’étaient pas encore réapparus. Et quand on les a enfin revus, c’était dans une autre organisation, avec un passage à quatre défenseurs et les apparitions successives de Song et Kasami.

Dans l’histoire de ce derby, si Xamax a fait le maximum compte tenu de son potentiel actuel, on n’en dira pas autant de son adversaire, assurant un service minimum qu’il ne peut pas s’autoriser au vu de sa situation comptable. Decastel ne dirigeait peut-être pas la formation la plus forte, mais c’est lui qui a trouvé la meilleure formule, préparée en théorie dans les jours précédant le coup d’envoi avant de passer avec succès l’épreuve pratique. Et quand le FC «Hôpital» a dû composer avec la sortie prématurée de Fejzulahi sur blessure (40e), le défenseur droit a été remplacé par Geoffrey Tréand, un attaquant reconverti au poste de latéral.

Walthert peu sollicité

Alors oui bien sûr, Sion a bien fini par dominer Xamax, même parfois outrageusement, ce qu’il n’avait pas su faire jusque-là, mais sans parvenir à vraiment inquiéter Laurent Walthert. Au point que le portier xamaxien, une semaine après avoir été héroïque au Letzigrund en multipliant les parades contre Zurich, a pu passer un derby tranquille, hormis lorsqu’il a dû sauver dans les pieds de Neitzke pour la seule véritable occasion valaisanne de la seconde période (75e). Pour Sion, c’est évidemment bien trop peu pour espérer plus et le signe que ses progrès ne sont pas aussi rapides que l’aurait souhaité Christian Constantin.

Preuve que rien n’est définitivement simple, le club valaisan avait signé sa plus large victoire de la saison (3-0) contre… Xamax le 5 août dernier, alors que Maurizio Jacobacci était encore assis sur le banc de Tourbillon. Deux mois plus tard, on a pu constater les évidents progrès du néo-promu. Mais on attend toujours ceux d’un FC Sion toujours trop inconstant. Et pendant ce temps, les points filent comme l’expression d’un sacré gâchis.

Au point de se demander, parfois, si le sort de la lanterne rouge (et noire) de Super League n’est pas moins préoccupant…