La décision devrait tomber en début de semaine prochaine: le football suisse pourrait bien reprendre un peu plus vite que prévu du côté de la Pontaise. Selon nos informations et à l'initiative de la SFL, le quart de finale de la Coupe de Suisse entre le Lausanne-Sport et le FC Bâle devrait en effet avoir lieu dimanche 15 mars, au Stade Olympique et à huis clos.

Pourquoi cet empressement et pourquoi ce seul quart de finale? Tout simplement parce que les Bâlois sont encore en course en Ligue Europa – 12 et 19 mars contre l’Eintracht Francfort – et que leur calendrier potentiel en cas de reprise du championnat deviendrait un véritable casse-tête.

Les instances du football suisse, SFL et ASF, ont donc sollicité les deux clubs; lesquelles ont accepté le principe d’un match à huis clos en amont des nouvelles directives du Conseil fédéral.

Privilégier l'intérêt sportif

Pour le Lausanne-Sport, il s’agirait évidemment d’une très mauvaise opération économique puisque la venue du FCB aurait assuré la plus belle recette (certes partagée) de la saison. Mais ce manque à gagner est contrebalancé par quelques arguments positifs.

D’une part, ce match permettrait au LS de garder le rythme de la compétition. D’autre part, il enverrait un message qui est en train de gagner des adeptes au fil des jours: pour ne pas ajouter une catastrophe sportive à celle économique, mieux vaut finir le championnat coûte que coûte.

Enfin et ce n’est peut-être pas tout à fait un détail: le FC Bâle qui arriverait à la Pontaise le 15 mars, soit pile entre ces deux chocs contre l’Eintracht, pourrait bien avoir une partie de sa tête ailleurs… et en devenir un peu plus prenable.

