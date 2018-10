On peut penser ce qu'on veut de la hiérarchie établie régulièrement par la Fédération internationale - qui a d'ailleurs été récemment réformée -, elle n'en reste pas moins une photographie intéressante de l'état du football mondial. Aujourd'hui, la Belgique trône au sommet de ce classement, avec quelques poussières de point d'avance sur la France championne du monde. Mais les Belges sont-ils vraiment les meilleurs? On a chacun eu notre avis et on a trouvé intéressant de le donner...

Tim Guillemin: Non, la France, notamment, est meilleure

En premier lieu, la France a prouvé sur le terrain qu'elle était meilleure que la Belgique, en gagnant la demi-finale de la Coupe du monde sur le terrain, à la régulière, 1-0. Les Bleus ont maîtrisé la Belgique comme elle l'entendait lors de cette rencontre, en confrontation directe. Du coup, je ne vois pas comment on pourrait dire que les Diables Rouges sont meilleurs que les Champions du monde en titre! En ce qui concerne les individualités du onze de base, ça se vaut, je suis d'accord. Mais les hommes de Didier Deschamps ont un tout autre réservoir. Infiniment plus grand que les médaillés de bronze en Russie. On peut le voir cette semaine. Il y a quelques absents chez l'adversaire des Suisses de vendredi soir et le sélectionneur Roberto Martinez doit aller chercher des joueurs de Jupiler League, le championnat local, qui n'est de loin pas parmi les plus prestigieux sur l'échiquier européen.

La France, elle, peut se priver de joueurs de classe tels Lenglet, Umtiti (tous deux de Barcelone), Laporte, Mendy (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Rabiot (Paris) et présente tout de même une équipe ultra-compétitive. L'autre avantage des Français? C'est clairement leur jeunesse. Car les Bleus, eux, ont su renouveler leur effectif. Je ne vois pas qui, dans le futur de l'équipe de Belgique, pourra remplacer les De Bruyne, les Hazard, les Merten... La Belgique actuelle, c'est aussi et surtout une génération dorée, qui va finir par s’essouffler. J'ajoute aussi que, pour moi, l'Allemagne, l'Espagne et peut-être également le Brésil ont un XI de départ qui vaut tout à fait celui des Belges à l'heure actuelle.

Robin Carrel: Oui, elle a ce qu'il faut là où il faut

Je pense que cette génération belge est ce que l'on fait de mieux actuellement sur la planète football. A chaque poste, on y trouve un spécialiste de niveau planétaire, jouant dans un des plus grands clubs d'Europe. Real Madrid, Tottenham, Paris St-Germain, Chelsea, Naples, Manchester City, United, Borussia Dortmund... La liste fait rêver. Mieux encore, les Diables Rouges disposent de quelques joueurs figurant parmi les superstars du jeu de ballon actuel. Eden Hazard, par exemple, fait une des meilleures saisons de sa carrière avec Chelsea, avant de certainement aller tenter de s'asseoir à la table de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo en signant prochainement au Real Madrid. La table de derniers Ballons d'Or, c'est exactement là où le neuf et demi des Bleus Antoine Griezmann tente, sans succès, de s'inviter en le clamant plus fort sur les réseaux sociaux et dans des interviews que sur le pré, où il reste un bon joueur dans un système (défensif) donné.

Les Belges ne sont pas pour rien les Nos 1 au classement FIFA, si controversée soit cette hiérarchie. La troupe de Roberto Martinez a pour habitude de survoler les qualifications qu'elle dispute et cela va bien payer une fois ou l'autre. Elle n'est pas passée très loin du coche en Russie, mais s'est heurtée à la célèbre chance de Didier Deschamps. Elle avait pourtant su faire le même coup aux Brésiliens quelques jours plus tôt... Après la dépression post-Mondial, le Belgique a su très vite rebondir, en déchirant l'Islande (3-0) puis l'Ecosse (4-0). Je n'aimerais pas être l'équipe de Suisse, vendredi soir, honnêtement. Kompany et compagnie semblent en mission, pour faire gagner cette génération dorée qui veut et vaut de l'or. Et pourquoi pas un premier titre avec cette Ligue des Nations? Il faut bien commencer quelque part. (nxp)