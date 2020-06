L’ASF avait prévu le coup. En avançant le quart de finale de Coupe de Suisse opposant le Lausanne-Sport au FC Bâle (2-3 ap) de début août à dimanche dernier, l’organisation faîtière avait soulagé le calendrier du club rhénan, censé affronter l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa début août.

Elle a bien fait: avec les dates de Coupe d’Europe confirmées mercredi par l’UEFA, le FCB sera en lice le 5 ou le 6 août, soit en même temps que les autres quarts de finale de la Coupe de Suisse. Mais ce n’est pas tout. Car Bâle, vainqueur 3-0 de Francfort à l’aller, est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

«Peut-être que nous devrons modifier les dates de la Coupe de Suisse»

Si tel est le cas, la troupe de Marcel Koller disputerait son quart de finale (en Allemagne et sur un match, selon le nouveau format de la compétition) le 10 ou le 11 août, soit pile au milieu des dates prévues pour les demi-finales (8 et 9 août) et la finale de la Coupe de Suisse (12 août).

«C’est ce qu’on appelle un potentiel conflit de dates, confirme le président de l’ASF Dominique Blanc, joint par téléphone. Mais nous avions anticipé cela. Et préparé divers scénarios en fonction des décisions prises par l’UEFA et du parcours du FC Bâle. Nous allons analyser l’ensemble de la situation. Peut-être que nous devrons modifier les dates de la Coupe de Suisse. Il y a peu de dates à disposition, mais des possibilités existent.»

Jérôme Reynard