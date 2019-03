Les Français ont parfaitement négocié leur entrée dans les qualifications à l'Euro 2020: ils ont déroulé leur partition dans le groupe H, sans accroc ni génie mais avec un grand Antoine Griezmann, vendredi à Chisinau contre la très modeste Moldavie (4-1).

Dans un match à sens unique, le bloc moldave n'a tenu qu'une grosse vingtaine de minutes avant de se fissurer face à Antoine Griezman, buteur d'une superbe volée du gauche à bout portant (24e) sur un joli service de Paul Pogba, puis passeur décisif sur corner pour la tête de Raphaël Varane (27e).

Paul Pogba just did this. What a ridiculous assist and a great finish from Griezmann. Baller. pic.twitter.com/FYD6REbFZF

Olivier Giroud a, lui, profité de la faible opposition pour soigner ses statistiques. L'histoire retiendra que c'est à 2000 kilomètres de Paris que l'ancien Montpelliérain a rejoint David Trezeguet au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France avec 34 buts, en reprenant du bout du pied un centre de Blaise Matuidi (36e) pour le 3-0.

De son côté, Kylian Mbappé n'a pas autant brillé que d'habitude, mis à part sur quelques dribbles et roulettes qui ont fait frémir de plaisir le Zimbru stadium. Il a tout de même sauvé sa soirée en inscrivant le dernier but français (87e).

Les autres matches du groupe ont vu la Turquie et l'Islande s'imposer 2-0 à l'extérieur, respectivement contre l'Albanie et Andorre.

L'Angleterre facile avec un triplé de Sterling

Dans le groupe A, l'Angleterre a écrasé la République tchèque 5 à 0 avec un triplé de Sterling, vendredi à Wembley.

Les Anglais ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par Raheem Sterling, qui a repris aux six mètres un centre à ras de terre de Jadon Sancho, prodige de 18 ans.

2?0?1?9? @sterling7

2?0?1?0? @IAmJermainDefoe



???????????????????????????? Raheem Sterling scored the 1st England hat-trick at Wembley in 9 years ????



? #FlashbackFriday to the last treble by Jermain Defoe... #EURO2020 pic.twitter.com/EAjmZFQlC8