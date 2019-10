Malgré un déficit de 39,9 millions d'euros la saison dernière - le double de celui de l'année précédente - , le président du club piémontais Andrea Agnelli a obtenu des actionnaires cette augmentation de capital, qui entre dans le cadre d'un plan de développement sur cinq ans (2019-2024) afin de rivaliser financièrement avec d'autres géants d'Europe (Real Madrid, Barcelone, Manchester United...).

«Nous sommes extrêmement fiers de notre développement, mais nous devons rester compétitifs. Ces chiffres peuvent paraître énormes à l'échelle italienne, mais notre point de référence, ce sont les grands clubs européens», a souligné le président piémontais. Hégémonique en Italie, la «Vieille Dame» a remporté les huit derniers titres de champion national. Mais la Juve n'a remporté qu'une fois la Ligue des champions dans son ère moderne, en 1996. Elle a buté cinq fois en finale, en 1997, 1998, 2003, 2015 et 2017. «La Juve est le plus gros club en Italie, mais n'est que l'un des plus gros en Europe», a souligné Andrea Agnelli, qui a rappelé que le budget de son club, en augmentation pourtant de 20% par rapport à l'exercice précédent, n'était que de 494,4 millions d'euros au 30 juin 2019.

«Si nous regardons les grands clubs de foot en Angleterre, en Espagne, en Italie, leur chiffre d'affaires se situe entre 500 millions et 1 milliard d'euros.» Autre bonne nouvelle annoncée par Agnelli jeudi: le constructeur automobile américain Jeep a accepté de faire passer son partenariat financier de 25 à 42 millions d'euros l'an, pour les deux prochaines saisons. AFP