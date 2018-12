Un seul but de la tête de Mario Mandzukic a suffit à la Juventus pour s'imposer lors de la 17e journée de championnat d'Italie face à l'AS Rome. Grâce aux trois points engrangés, les Turinois conservent toujours leurs huit unités d'avance sur Naples en tête de la Serie A.

Super centre de De Sciglio pour Mandzukic qui ouvre le score ! #JuveRoma pic.twitter.com/2HaYH76lyF — Juventus FR (@JuveGoalsFR) 22 décembre 2018

Alors que la Juve peinait face aux Romains, les Napolitains étaient guère plus sereins à domicile face au SPAL de Johan Djourou. Dries Mertens et ses coéquipiers se sont également imposés sur la plus petite des marges grâce à un but du défenseur central Raul Albiol. L'arrière genevois, lui, était malheureux puisqu'il a dû quitter ses coéquipiers avant la pause, alors que le score était nul et vierge. Une blessure musculaire est suspectée. (nxp)