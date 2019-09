Le derby de Rome n'a pas trouvé de vainqueur dimanche, la Lazio et la Roma se séparant sur un match nul 1-1 au bout d'une partie superbe où les frappeurs ont plus facilement visé les poteaux que les filets.

Six fois! Les montants ont tremblé six fois à l'Olimpico. Deux fois pour le malheur de l'AS Rome et quatre fois pour celui de la Lazio, qui pourra au moins s'appuyer sur cette statistique record pour se sentir victorieuse aux points. L'équipe de Simone Inzaghi a de toutes façons été la meilleure sur le terrain, assez nettement par périodes.

La Lazio est ainsi rentrée à fond dans la partie et a imposé son rythme. Peu retouchée cet été, déjà très au point physiquement et logiquement confortée par son succès inaugural contre la Sampdoria la semaine dernière (3-0), la Lazio a paru plus sûre d'elle que son éternelle rivale.

Des quatre poteaux qui ont contrarié leur soirée (Leiva, Immobile, Correa et Parolo), les Laziali regretteront surtout la transversale frappée par Immobile, parfaitement lancé pour un duel qu'il aurait dû remporter (25e). La Lazio était alors menée 1-0 après un penalty réussi par Kolarov et obtenu par Dzeko sur une main de Milinkovic-Savic, que le buteur bosnien a peut-être bien visée délibérément (17e).

Une défense inquiétante

Après une demi-heure à haute intensité, les deux équipes ont ensuite nettement freiné, rattrapées peut-être par la moiteur d'une soirée d'après-orage. La Roma, pour laquelle Zaniolo a réussi un doublé poteau-barre avant même la demi-heure de jeu, alors a respiré un peu plus facilement.

Mais en deuxième période, la Lazio a repris sa domination et a logiquement égalisé par Luis Alberto (1-1, 59e) après un ballon perdu par Kolarov. Des étourderies défensives de ce genre avaient déjà coûté cher aux giallorossi lors de la première journée, avec un nul 3-3 face au Genoa après avoir mené trois fois au score.

Dimanche, de nouvelles erreurs assez grossières ont encore entaché la copie défensive de la Roma et le nouvel entraîneur Paulo Fonseca sait parfaitement où est son chantier prioritaire.

Lukaku victime de cris racistes

L'attaquant belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku a été la cible de cris racistes dimanche lors du match de son équipe à Cagliari, en Sardaigne. Des «cris de singe» ont retenti au moment où il s'apprêtait à tirer un penalty pour l'Inter. Lukaku a marqué, pour donner l'avantage à son équipe (2-1), et ces cris - parfaitement audibles à la télévision italienne - ont continué quelques secondes.

Il a jeté un regard furieux en direction de la tribune d'où sont partis ces cris avant d'être entouré par ses équipiers. Le match a repris normalement et n'a pas été arrêté par l'arbitre.