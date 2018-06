Le président de la Fédération palestinienne a demandé dimanche à Lionel Messi de ne pas participer samedi prochain à Jérusalem au match amical de l'Argentine contre Israël. Il a également appelé à «brûler» les maillots de l'attaquant du FC Barcelone si celui-ci jouait.

Il s'agit du dernier match de préparation de l'Argentine, dont Messi est le capitaine, avant la Coupe du monde en Russie. «Messi est un symbole de paix et d'amour, nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l'occupation» israélienne, a affirmé à des journalistes le président de la Fédération palestinienne, Jibril Rajoub.

Une lettre officielle

M. Rajoub a indiqué avoir remis dimanche au représentant de l'Argentine à Ramallah, en Cisjordanie occupée, une lettre en ce sens adressée au gouvernement et à la Fédération argentins.

«Nous allons lancer une campagne contre la Fédération argentine, en visant personnellement Lionel Messi qui compte des dizaines de millions de fans dans les pays arabes et musulmans», a également dit M. Rahjoub aux journalistes. «Nous leur demandons à tous de brûler leurs maillots à son nom et les posters de lui.»

«D'une rencontre sportive, ce match est devenu un outil politique, le gouvernement israélien tentant de lui conférer une portée politique en insistant pour qu'il se déroule à Jérusalem», a-t-il expliqué. Le ministère israélien des Sports n'a pas réagi dans l'immédiat.

Un statut des plus épineux

Fin mai, la société qui commercialise les billets pour ce match amical avait annoncé avoir vendu en 20 minutes les 20 000 places disponibles au grand public. Le stade Teddy de Jérusalem a une capacité d'environ 31 000 places.

Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967 et l'a annexé, déclarant en 1980 toute la ville comme sa capitale «éternelle» et «indivisible».

Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, qui considère la partie orientale de Jérusalem comme territoire occupé. Les Palestiniens la revendiquent comme la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

La sélection argentine, actuellement en stage à Barcelone, affrontera l'Islande lors de son premier match du Mondial, le 16 juin. Dans le groupe D, elle jouera ensuite contre la Croatie puis le Nigeria. (AFP/LeMatin.ch/nxp)