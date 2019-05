C’est sous l’œil avisé de Steve von Bergen, venu apporter son expertise au commentateur David Lemos, que la Nati disputera sa prochaine compétition, le Final Four de la de la Nations League, au Portugal. La RTS a annoncé mardi l’arrivée de l’ancien défenseur international en tant que consultant de choix pour la demi-finale et la finale (petite ou grande) disputée les 5 et 9 juin prochains par la sélection nationale.

«Je reste très attaché à l’équipe nationale et je me réjouis de pouvoir vivre de nouvelles émotions avec elle, déclare le Neuchâtelois de 35 ans, qui avait porté à 50 reprises le maillot à croix blanche. J’ai également la curiosité et l’envie de découvrir un nouveau rôle, un autre aspect du monde du football.»

L'aventure comme consultant pourrait se prolonger à plus long terme pour von Bergen en cas de succès durant le tournoi portugais.

Fier et comblé de pouvoir compter sur Steve von Bergen comme co-commentateur à l’occasion du Final Four de la Ligue des Nations. Un rôle qu’il saura endosser pour nous faire partager son regard, son ressenti et son expérience. Bienvenue Steve ! Photo @laurentbleuze #RTSsport pic.twitter.com/THNwH6WFnc — David Lemos (@davidlemos) May 14, 2019

RTSsport est très heureux de compter sur Steve von Bergen comme prochain consultant pour les matches de l’équipe de Suisse de foot. Son tandem avec @davidlemos sera synonyme de passion et compétence. — Massimo Lorenzi (@Mass_Lorenzi) May 14, 2019

(nxp)