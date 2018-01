Vladimir Petkovic veut que son équipe de Suisse se mette en difficulté avant d'aller au Mondial 2018. La sélection nationale ira alors défier l'Espagne chez elle le 3 juin, en match de préparation. Le lieu de la partie n'a pas encore été fixé.

Il s'agira de la première des deux rencontres que la Suisse disputera juste avant de s'envoler pour la Russie et son camp de base près de Samara. Cinq jours plus tard, elle affrontera le Japon à Lugano, où elle effectuera sa préparation.

Une Suisse impressionnante

Alex Miescher, secrétaire général de l'ASF, se réjouit de cet aller-retour éclair vers la péninsule ibérique. «Beaucoup d'équipes auraient voulu affronter l'Espagne», explique-t-il sur le site de la Fédération suisse. «Le fait d'avoir été choisi parle en faveur des résultats récents de notre sélection, qui impressionnent sur la scène internationale, et du sélectionneur Vladimir Petkovic.»

La Suisse s'envolera pour la Russie le 11 juin. Au Mondial, elle affrontera le Brésil le 17 juin à Rostov, la Serbie le 22 juin à Kaliningrad et le Costa Rica le 27 juin à Nizhni Novgorod. Le prochain rendez-vous de la sélection de Vladimir Petkovic sera au mois de mars, avec un stage de six jours en Thessalonique et un amical face à la Grèce le 23 mars. Une autre rencontre sera organisée trois ou quatre jours plus tard, vraisemblablement en Suisse, contre un adversaire qui n'est pas encore connu. (si/nxp)