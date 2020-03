L’équipe de Suisse connaît les équipes qu’elle affrontera lors de la deuxième édition de la Ligue des nations. Lors du tirage au sort, qui a eu lieu mardi à Amsterdam, la main de Luis Figo a désigné l’Espagne, l’Ukraine et l’Allemagne comme adversaires des hommes de Vladimir Petkovic dans le groupe 4 de Ligue A. La phase éliminatoire aura lieu du 3 septembre au 17 novembre 2020 et les vainqueurs des quatre groupes de Ligue A disputeront un Final Four en juin 2021.

Ayant terminé en tête de son groupe lors de la première édition, la Suisse avait participé au Final Four en juin 2019 à Porto et Guimaraes avec les Pays-Bas, le Portugal et l’Angleterre. Battue en demi-finale par le Portugal (3-1), la Suisse avait terminé au 4e rang après une défaite contre l’Angleterre lors de la petite finale (0-0, 6-5 tab). En finale, le Portugal avait battu 1-0 les Pays-Bas.

Deux places de barragistes en jeu

Lancée en 2018 par l’UEFA, la Ligue des nations est un tournoi biennal qui met aux prises 55 équipes nationales, réparties en quatre ligues (A, B, C, D) avec un système de promotion et relégation d’une ligue à l’autre. La compétition a été créée dans le but de remplacer les matches amicaux par des rencontres officielles durant la saison de football.

L’édition 2020-2021 de la Ligue des nations offrira deux tickets pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Ces places de barragistes seront octroyées aux deux meilleures équipes de la Ligue des nations n’ayant pas obtenu leur qualification via la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2022.

