Vice-championne du monde en 2009, double quart-de-finaliste lors des deux dernières éditions (2015 et 2017), l’équipe de Suisse de beach soccer a parfaitement lancé sa Coupe du monde à Asunción (Paraguay). Non seulement, les hommes d’Angelo Schirinzi ont battu les Américains en inscrivant huit buts (8-6). Mais ils ont surtout régalé dans ce qui a ressemblé à un festival de frappes lasers, toutes plus improbables les unes que les autres.

Lancée par son indéboulonnable star Dejan Stankovic (34 ans) – fugace joueur de Challenge League (Winterthour et YF Juvetnus) devenu meilleur buteur et meilleur joueur d’un Mondial de «beach» – la Suisse a ensuite profité d’un triplé de Noël Ott.

«Je me sens chargé d’une mission: libérer les jeunes de la pression, expliquait Stankovic à SRF avant ce premier match. J’ai beaucoup d’expérience. C’est très important pour nous que les vieux prennent leurs responsabilités afin que les jeunes jouent de manière libérée.»

Une mission a priori réussie si on regarde le but extraordinaire marqué par le gardien néophyte Eliott Mounoud. Jugez vous-même avec la vidéo ci-dessus.

Mathieu Aeschmann