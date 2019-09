Avec Gibraltar, c’est un adversaire assez particulier qui va croiser dimanche à Sion la route de l’équipe nationale. D’abord parce que le visiteur du Rocher appartient aux oubliés de la planète football; il en est même l’un de ses pires, ou plus mauvais pour être plus condescendant, représentants.

Classé dans les bas-fonds du classement FIFA, Gibraltar, qui n’a toujours pas inscrit le moindre but durant ses éliminatoires européens (son dernier but officiel remonte au 16 novembre 2018 contre l’Arménie), pointe au 198e rang de la hiérarchie mondiale, coincé entre Samoa et les Iles Vierges Américaines. Pour situer l’ampleur du désastre, c’est 187 places derrière l’équipe nationale…

Considérée comme un baromètre fiable, la valeur marchande des sélections respectives résume du reste mieux que n’importe quel discours l’état des forces en présence. Selon le site transfermarkt, la Suisse «pèse» ainsi quelques 305 millions de francs (que l’on ne voit pas toujours sur la pelouse) contre à peine 220'000 francs à son hôte dominical.

Ces chiffres, qui sont censés ne pas mentir, traduisent un monde d’écart: celui séparant le récent demi-finaliste de la Ligue des Nations au Portugal à d’aimables amateurs du dimanche. Seuls cinq joueurs de l’effectif dirigé, depuis le printemps 2018, par l’Urugayen Julio Ribas possèdent d’ailleurs une cote, au demeurant fort modeste, la plus élevée étant celle du milieu de terrain Liam Walker.

Même si l’Eire avait souffert pour l’emporter en déplacement, ne l’emportant que 1-0 le 23 mars dernier au stade Victoria, la Suisse a l’obligation de frapper fort pour apaiser les dernières tensions. Pour mémoire, l’ultime carton helvétique remonte à exactement une année (6-0 contre l’Islande à Saint-Gall). Quant à la plus large victoire, elle ne date pas de hier, puisque celle-ci avait été établie en… 1924 (9-0 contre la Lituanie, lors des JO de Paris).

Ce dimanche après-midi, le public de Tourbillon n’en demandera pas autant. Quoique…