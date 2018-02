Quatorze passes décisives, une technique merveilleuse et une sacrée tronche sur le terrain. Voilà Charles-André Doudin résumé en trois points. En dehors, l’homme est discret, mais dit ce qu’il pense.

- Ça ne vous embête pas d’être dans l’ombre médiatique de Raphaël Nuzzolo, alors que vous êtes aussi l’un des hommes forts de Xamax?

Ah non, pas du tout! C’est même tout le contraire. Ça correspond complètement à ma personnalité, je suis quelqu’un de plutôt discret. Je ne fais pas du foot pour qu’on me voie. Simplement pour être le plus performant possible.

- Discret en dehors, d’accord, mais sur le terrain, vous avez un sacré caractère…

Ah ça oui, bien sûr. Mais comme pour beaucoup de joueurs, une transformation se fait. C’est difficile de faire du sport de haut niveau sans caractère. Pour ma part en tout cas, c’est comme ça. Mais une fois que le match est terminé, j’aime la discrétion. Je n’ai pas besoin d’apparaître dans la presse.

- Tout de même, c’est sympa de retrouver un peu le feu des projecteurs, non? Xamax est tombé en 2e ligue inter et là, vous voilà aux portes de la Super League…

Oui, mais l’objectif a toujours été sportif. C’était la priorité de tous. Revenir à Xamax, c’était aussi une décision personnelle, celle d’avoir sacrifié le fait de jouer plus haut pour aider Xamax à remonter, avec les copains. On en est encore loin, mais en même temps, on est tout près par rapport au début de l’aventure. Ce serait un accomplissement pour cette équipe.

- Et pour vous aussi, non? Vous êtes l’un des meilleurs joueurs de Challenge League depuis des années, mais vous n’avez quasi jamais joué en Super League, à part quelques matches à 18 ans. À quel point vous en rêvez?

Pas du tout.

- Pardon?

À titre collectif, j’ai envie de vivre cette aventure, d’aider Xamax à obtenir cette montée. Mais à titre personnel, la Super League n’a jamais été une obsession. J’aurais effectué d’autres choix sinon.

- Vaduz vous a approché il y a deux ans, c’est juste?

Oui.

- Et alors?

Il y a eu des possibilités ailleurs, quelques fois des contacts aussi. Mais j’ai toujours privilégié mon bien-être familial et personnel. Je me sens bien à Xamax, je n’ai aucune raison de partir. C’est peut-être aussi pour ça que je suis aussi performant ces temps. Je suis tranquille, en confiance, et je suis à l’aise dans la famille Xamax.

- La Super League n’est pas une obsession, d’accord, mais vous vous réjouissez de la découvrir quand même?

Oui, mais pas à tout prix. Je n’irais pas n’importe où pour jouer deux matches par saison. Je fais du foot pour pouvoir aider au maximum mon équipe. Après, évidemment que si ça se fait avec Neuchâtel, tant mieux, parce que c’était l’objectif numéro 1. Et puis si à la fin de la saison, on vient de me dire qu’il faut aller ailleurs, voilà, c’est la vie. J’étais tout près de la Super League, je n’y suis pas allé. Là, je reviens tout près, peut-être qu’on y sera, ou pas. Les paramètres sont tellement flous dans le foot qu’il ne faut pas voir beaucoup plus loin que la fin de saison.

- Qu’est-ce qui rend Xamax si fort?

On est attachés au club, c’est sûr, mais aussi à nos coéquipiers. Je n’ai pas peur de le dire, je joue avec mes potes. Comme quelqu’un qui se réjouit d’aller boire un verre avec ses copains, moi je vais travailler avec eux. Et ça change tout. On se connaît tous, c’est une grande part de nos résultats.

- Un nouveau joueur peut-il s’intégrer facilement?

Ce n’est pas compliqué. Celui qui vient là et qui raisonne de manière individualiste, il ne va pas réussir. On accepte tout le monde, du moment qu’il est dans l’esprit.

- Est-ce cet état d’esprit qui va faire la différence par rapport à Servette?

Difficile à dire. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne lâchera rien. On l’a vu lundi dernier face à Servette justement. On était moins bien qu’eux et on a réussi à prendre un point. Est-ce à cause de notre état d’esprit? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est qu’on restera unis jusqu’à la fin. Si Servette nous passe devant, ce sera grâce à leurs performances, pas parce qu’il y aura eu une faille chez nous.

- Vous vous engueulez quand même de temps en temps?

On sait se dire les choses. C’est aussi une force. On peut parler les yeux dans les yeux. J’ai vu plusieurs vestiaires dans ma vie, c’est la première fois que je vois ça. En tout cas à ce point-là. (Le Matin)