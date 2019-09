Bien aidé par la VAR, Leicester a renversé Tottenham 2-1, samedi, ce qui lui permet de grimper provisoirement à la 2e place du classement. Avec 11 points en 6 journées, le champion d'Angleterre 2016 en compte un de plus que Manchester City qui reçoit Watford, et quatre de moins que le leader, Liverpool, qui joue dimanche à Chelsea. Tottenham, lui, figure encore au 5e rang avec 8 unités, mais 10 équipes qui n'ont pas encore joué comptent 3 points ou moins de retard sur eux.

Pas besoin d'être fin connaisseur pour identifier le tournant du match. Il s'agit du but du 0-2 refusé à Serge Aurier après une très longue consultation des images par la VAR qui a conclu à un hors-jeu infinitésimal de l'attaquant coréen Son Heung-min au départ de l'action (67e). Une décision qui fera couler beaucoup d'encre même si Leicester s'était, lui aussi, vu refuser le but du 1-0 en première période, mais pour un hors-jeu cette fois-ci incontestable d'Ayoze Perez (16e).

Serge Aurier thought he had scored Tottenham's second but Son was ruled offside in the build-up #LEITOT https://t.co/GkdTz0RZie pic.twitter.com/YS1nRQgMel