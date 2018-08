La bicyclette incroyable de Cristiano Ronaldo, alors au Real Madrid, en quart de finale aller de la Ligue des champions face à son futur club de la Juventus, est encore dans toutes les mémoires. Et c'est sans surprise que ce but a été nommé goal de la saison sur UEFA.com.

Le geste de CR7 a été littéralement plébiscité: il a récolté près de 200'000 voix sur 346'915 votants, soit une proportion de 57%. Il devance largement le but de Dimitri Payet (Marseille) face à RB Leipzig (35'558 voix, soit 10%) et celui de la joueuse espagnole Eva Navarro contre l'Allemagne (23'315 votes, soit 6%).

Goal de la saison UEFA.com, le classement:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid, contre la Juventus) 197'496 voix.

2. Dimitri Payet (Marseille, contre RB Leipzig) 35'558 voix.

3. Eva Navarro (Espagne, contre l'Allemagne) 23'315 voix.

Les trois goals primés en vidéo.

Palmarès du goal de la saison UEFA.com:

2015: Lionel Messi (Barcelone, contre le Bayern Munich).

2016: Lionel Messi (Barcelone, contre l'AS Roma).

2017: Mario Mandzukic (Juventus, contre le Real Madrid).

2018: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, contre la Juventus).

Cristiano Ronaldo a immédiatement posté un message de remerciement sur son compte Twitter:

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW