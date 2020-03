D'emblée, l'ancien du PSG Guillaume Hoarau fait le geste juste, se désinfectant les mains. Peut-être aurait-il dû frotter un peu plus, c'est vrai, mais comme il est parfaitement confiné à domicile, on lui pardonne volontiers.

Il se saisit ensuite de ce qu'il maîtrise le mieux après la chaussure de football et là, la magie opère. «Restez à la maison les gens, n'allez nulle part», chante-t-il en anglais, avant de rappeler les gestes de base à effectuer ces jours.

Au terme de cette mélodie entêtante, Hoarau n'oublie pas de glisser un petit «Young Boys for ever» qui va bien et de nominer ensuite son portier vétéran et légende du club bernois Marco Wölfli pour le #homeofficechallenge.

Là, c'est tout de suite un peu moins drôle mais largement aussi utile, puisque le gardien fait une feinte de prendre son ukulélé, avant de donner un cours de lavage de main en suisse-allemand, puis d'enchaîner sur une revue immobilière.

Chacun son domaine de compétences.