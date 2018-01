Neymar a polarisé l'attention dans les dernières minutes de la demi-finale de Coupe de la Ligue à Rennes (victoire du PSG 3-2).

A la 90e minute, le Brésilien s'est signalé par un enchaînement amorti du dos (!)-coup du sombrero sur Benjamin Bourigeaud, qui n'a pas apprécié de se faire tourner en bourrique et qui a commis une typique faute d'anti-jeu. Neymar s'en est expliqué au micro d'Esporte Interativo après le match (propos traduits et publiés par Le Parisien).

«Mes adversaires me mettent des coups, et moi je joue au foot, a-t-il dit. Ils me provoquent, mais moi aussi je sais provoquer à ma façon, avec le ballon. Je sais qu’il y aura des discussions parce que je provoque beaucoup. Mais c’est normal. Ça ne sert à rien de me donner des coups et de me provoquer, parce que je vais provoquer encore plus et faire en sorte que mon équipe s’impose.»

A la 93e minute, Neymar a été averti pour une faute commise sur Hamari Traoré. Après avoir reçu son carton jaune, il a fait mine d'aller aider son adversaire à se relever... avant de retirer sa main! Il a aussi donné sa version des faits concernant cet épisode: «Je dis souvent que le foot est un peu chiant en ce moment, parce qu’on ne peut rien faire. Tout est polémique. A la fin, j’ai fait une blague en tendant la main et en l’enlevant à un adversaire. Tout le monde va faire des polémiques, dire des bêtises. Si je fais ça avec mes potes, pourquoi pas avec mes adversaires? On a beaucoup parlé pendant le match, alors à la fin, j’ai rigolé. C'est tout.»

Mais cette «blague» n'a pas été du goût de Traoré et des autres Rennais. (Le Matin)