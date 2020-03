«Il faudra peut-être se résoudre à prendre des décisions extraordinaires.» Ces mots ont été lâchés par Claudius Schäfer, le directeur de la Swiss Football League, ce week-end. Avant la réunion de crise lundi à Berne, le CEO de la SFL a avoué ne pas savoir si les compétitions pourront reprendre leurs droits. «Notre grande peur, c’est que l’on ne puisse pas terminer le championnat, ce qui pourrait par exemple être le cas si une équipe ne pouvait plus y participer en raison de la contamination d’un ou plusieurs joueurs.»

En attendant de connaître la suite des opérations - plusieurs scénarios sont envisagés, notamment un nouveau report complet (jusqu’au 15 mars) ou des journées disputées à huis clos -, le monde du football suisse prend son mal en patience, à commencer par Raphaël Nuzzolo. Vendredi déjà, l'attaquant de NE Xamax avait réagi à la suite de la décision de la SFL de renvoyer toutes les rencontres du week-end, après l'interdiction édictée par le Conseil Fédéral de tenir un événement impliquant plus de 1000 personnes. «Je crois bien que je vais devoir trouver une autre occupation jusqu’au 15 mars... Du coup le 16 mars à minuit on aura réglé le problème?», avait tweeté le No 14 des Rouge et Noir.

A l'heure du clasico Real Madrid - Barcelone dimanche soir, Raphaël Nuzzolo a à nouveau empoigné son smartphone pour s'exprimer sur le sujet. «La SFL nous informera demain (ndlr: lundi) sur le déroulement du championnat en cours. Voici ma proposition... On annule le championnat, pas de relégations, pas de promotions. Vous en dites quoi?», a écrit sur le ton de l'humour le buteur de 36 ans, en alertant le FC Thoune, le rival des Neuchâtelois dans la course au maintien en Super League, et le Lausanne-Sport, dont la remontée au plus haut niveau ne fait plus guère de doutes.

Pas ça, pas maintenant, pas après tout ce qu’on a fait... ???? pic.twitter.com/ajogcWYmXX — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) March 1, 2020

???????????? — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) March 1, 2020

La requête fantaisiste - l'est-elle vraiment? - de Raphaël Nuzzolo trouvera-t-elle écho du côté de Berne? Verdict lundi peu après 14 heures.