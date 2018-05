Pour voler la vedette à Mohamed Salah (32 buts avec Liverpool), dans son jardin d'Anfield, il fallait faire très fort cette saison. Un exploit réussi lors de la toute dernière journée du championnat par Makka Salah (4 ans), qui n'est autre que la fille de l'international égyptien.

Alors que son père recevait le soulier d'or, l'enfant, vêtue du maillot des Reds, est entrée sur le terrain pour jouer au ballon. Elle a réussi quelques dribbles sous les vivats des fans de Liverpool. Beau joueur, Mohamed Salah s'est effacé pour laisser toute l'attention à sa petite fille. Un joli moment.

Best moment at Anfied was when Salah's daughter stole the show.. ???????? pic.twitter.com/Vp7mXag91z

@MoSalah you won the hearts of the fans and so has your daughter!! @LivEchoLFC @LivEchonews @TheRedmenTV #GoldenBoot #salah_the_legend pic.twitter.com/eVsV4Uhg7I