Même s'il a été demi-finaliste de la défunte Coupe des champions en 1959 - élimination contre le Stade de Reims -, le BSC Young Boys s'est qualifié pour sa première phase de groupes de Ligue des champions. Les deux buts de Hoarau, mardi soir à Zagreb, ont en effet permis au champion de Suisse de battre le Dinamo 2-1.

L'attaquant français n'était pas le moins heureux des joueurs bernois:

Hoarau a très vite fait part de sa joie sur son compte Twitter. Il demande même à la Ligue des champions de l'emmener jusqu'à... Paris! Doit-on rappeler que Hoarau a porté le maillot du PSG de 2008 à 2013 (161 matches/5 buts)?

On a su trouver ce supplément d’âme! Be aware comme dirait Van Damme! Champions league nous voici, emmenes moi jusqu’à Paris!! ???? trop heureux!!! Merci pour tous vos messages #ChampionsLeague https://t.co/CDqSSeqw8g

Mais c'est véritablement toute l'équipe bernoise qu'il faut féliciter. Les fans qui ont fait le déplacement de Zagreb ne s'y sont pas trompés:

Was für ein Abend in Zagreb, was für ein Tag heute????: Der BSC Young Boys möchte sich bei allen, die sich gestern gefreut und die sich zwecks Gratulation gemeldet haben, herzlich bedanken! Merci und hopp YB!#bscyb pic.twitter.com/e30UxPzR9o