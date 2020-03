Le match de Bundesliga entre l'Union Berlin et Wolfsburg (2-2) a été interrompu deux fois dimanche après le déploiement par des supporters berlinois de banderoles prenant, comme la veille, pour cible le président et propriétaire du club d'Hoffenheim.

L'arbitre a arrêté une première fois la rencontre à la 30e minute de jeu lorsque ces supporteurs, réputés pour leur esprit contestataire, ont déployé dans leurs tribunes plusieurs banderoles hostiles à Dietmar Hopp et à la Fédération allemande de football. Le match a repris, avant d'être de nouveau interrompu juste avant la pause quand une banderole qualifiant Hopp de «fils de p...» et le représentant dans le viseur d'une carabine, a été déployée.

More banners in the Bundesliga today...



This time the Union Berlin ???? Wolfsburg match has been stopped due to a banner in the home end.



Protests against the German Football Association and Dietmar Hopp continue... pic.twitter.com/oEnwBdfctu