Marcel Koller traverse décidément une période ardue. Sur le terrain, son FC Bâle, éliminé cette semaine de la course à la Ligue des champions par Linz, réalise un début de saison poussif. En dehors, le coach zurichois des Rhénans a connu d’autres turbulences, qui auraient en l’occurrence pu avoir des conséquences plus dramatiques. Vendredi en fin de journée, après avoir donné sa conférence de presse en amont du match de Coupe de samedi à Pully (victoire 1-4), l’ex-sélectionneur autrichien est parti faire un petit tour à vélo. La balade s’est soldée par une terrible embardée, à 40 km/h en descente, suite à une crevaison.

«Cela aurait pu être bien pire», a commenté Marcel Koller, qui a dévoilé au quotidien Blick que sa tête – heureusement casquée – avait frappé le sol. Le technicien, qui a pu rentrer chez lui après une visite à l’hôpital, n’a pas effectué le déplacement de Pully ce week-end. Son épaule gauche est détruite: luxation, fracture de la clavicule, ligaments déchirés. «Cela fait extrêmement mal», a témoigné celui qui devra peut-être subir une opération.

Marcel Koller, remplacé samedi sur le banc par ses assistants Carlos Bernegger et Thomas Janeschitz, placera cette semaine dans la catégorie «à oublier». En plus de l’élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, il a perdu pour une longue durée son buteur Ricky van Wolfswinkel (problème d’anévrisme). Le sexagénaire n’est de surcroît pas certain de pouvoir s’asseoir sur le banc de la Maladière, samedi soir contre Xamax.