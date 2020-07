Tous n'était pas d'accord de le faire et les discussions ont été nombreuses avant la rencontre entre Manchester City et Liverpool, jeudi soir. Pourtant le passage de témoin entre l'ancien champion et le nouveau s'est fait dans le fair-play, les Mancuniens accueillant leurs hôtes avec une haie d'honneur.

Les hommes de Jürgen Klopp ont été applaudis par ceux de Pep Guardiola juste avant la rencontre au sommet qui a débuté à 21 heures 15.

Tottenham voit l'Europe s'éloigner

Plus tôt dans la journée, lent et emprunté, Tottenham a été battu par le promu Sheffield United (3-1) et décroche du top 6 qui se dispute les places pour la Ligue des champions.

Sander Berg en pivot (1-0, 31e), Lys Mousset (2-0, 69e) et Oliver McBurnie (3-0, 84e) ont tous marqué de près pour Sheffield, après des actions bien construites, mais bien aidés par l'immobilité des défenseurs adverses.

Kane a fini par sauver l'honneur en profitant d'une erreur de Berge, exploitée par Son (3-1, 89e), mais Tottenham était loin du compte et retombe dans des travers qui ont plombé sa saison, même après le changement d'entraîneur en novembre.

Un peu largués

Avec 45 points, les hommes de José Mourinho (9e) sont dépassés par les Blades (7e avec 47 pts), qui restaient pourtant sur un nul et trois défaites depuis la reprise du championnat.

Ils comptent surtout 7 longueurs de retard sur Wolverhampton (6e) et Manchester United (5e), le dernier qualifié virtuel pour l'Europe actuellement.

Et ils ratent une occasion de réduire leur retard de 9 points sur Chelsea (4e) et de 10 unités sur Leicester (3e), tous deux battus mercredi.

AFP/Sport-Center