La maire PS de Paris Anne Hidalgo met la pression sur Neymar! Dans «L'Interview sans filtre» qu'elle a accordée à l'hebdomadaire «Télé-Loisirs», elle ne cache pas ses ambitions: elle veut que le Paris St-Germain ramène la Ligue des champions dans la capitale française. Et elle compte sur Neymar pour aider le club parisien à le faire.

Utilisant le tutoiement, elle a réagi au quart de tour lorsqu'on lui a présenté une photo de Neymar posant à côté de la tour Eiffel. «Neymar, il va falloir que tu nous aides à gagner, a-t-elle dit. J'aime le foot, j'aime cette équipe, je la soutiens à fond. On lui (Neymar) a mis la tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et du PSG. Maintenant, mon garçon, on t'aime beaucoup, mais il va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la Ligue des champions.»

Anne Hidalgo est convaincue qu'avec un Neymar au top, le PSG peut aller décrocher la C1. «Mais il faut qu'il revienne un peu les pieds sur terre, a-t-elle nuancé. Il doit aider l'équipe qui l'a fait venir, pour laquelle il a vibré. Paris l'a très bien accueilli. Il y aura sûrement un petit moment compliqué avec les supporters, mais si Neymar nous donne ce qu'il peut donner, je pense que tout sera pardonné.»

Les propos de la maire de Paris auront-ils de l'influence sur les performances de Neymar? Il faut encore attendre un petit moment avant d'avoir d'éventuels premiers éléments de réponse.