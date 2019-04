Le FC Anniviers, modeste mais méritoire club du Valais central, dont la première équipe évolue en 5e ligue, est maudit avec l'eau.

Dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier - la région s'en souvient comme si c'était hier, son terrain situé à Mission, entre Vissoie et Zinal, avait été emporté par les crues historiques d'une Navizence en furie. La rivière locale avait été impitoyable, réduisant à néant - et pour longtemps - toute pratique du football.

«On ne lâche pas»

«Le FC Anniviers se retrouve sans terrain, avaient écrit ses dirigeants sur le site internet officiel du club. Le comité et les entraîneurs sont en train de trouver des solutions pour garantir la saison de ses équipes (ndlr: juniors et féminines comprises). Le FC Anniviers vous remercie d'ores et déjà pour son soutien.» Et l'auteur de ce post - s'inspirant largement de la philosophie de la course de montagne Sierre-Zinal - de conclure: «Avant de lâcher, on ne lâche pas!».

Arrosage récalcitrant

Dans l'attente de la remise en état du terrain de Mission, démarche longue et onéreuse s'il en est, le comité avait trouvé une solution, justement, en louant un terrain à Pont-Chalais, aire de jeu située sur la commune de Sierre, théâtre dimanche matin du «choc» de 5e ligue entre le FC Anniviers et la «deux» du FC Ayent-Arbaz.

Cette rencontre n'a en l'occurrence pu aller à son terme, comme nous l'apprend le «Nouvelliste» dans sa (belle) rubrique sur le foot des régions. Elle a dans un premier temps été interrompue, puis définitivement repoussée. La faute à... l'arrosage automatique qui s'est déclenché en plein match et que personne n'a réussi à éteindre! Décidément. (nxp)