Ledley King peut faire la fête (voir message ci-dessous): son record de rapidité tient toujours en Premier League. Le retraité de 37 ans avait fait trembler les filets après 9.9 secondes en 2000. Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit détrôné mercredi par Christian Eriksen.

Après un long ballon de Vertonghen, une déviation de Kane et un ballon raté par Alli, le Danois a récupéré le cuir pour tromper De Gea à bout portant. Le tout en 10,5 secondes. Avec cette réussite, le milieu offensif des Spurs prend la troisième place dans la hiérarchie des «Lucky Luke» du championnat.

Outre Ledley King, Alan Shearer avait également été (très légèrement) plus rapide en 2003 avec un but après 10.4 secondes de jeu.

Le fait d'armes de Christian Eriksen prend une autre dimension quand l'on constate que Manchester United était encore la meilleure défense du championnat au coup d'envoi(16 buts encaissés).

Les joueurs de José Mourinho se sont finalement inclinés 2-0 contre Tottenham.

