Boston a enchaîné une huitième victoire consécutive vendredi à domicile en dominant facilement Atlanta (129-109).

Les Celtics se sont appuyés sur Kyrie Irving (24 pts), Jayson Tatum (22 pts), Marcus Morris (20 pts) et Gordon Hayward (19 pts en sortie de banc) pour sceller leur succès. Boston, qui avait connu un début de saison en demi-teinte, est désormais 4e de la conférence Est avec 18 victoires et 10 défaites.

Avec 44 points (record en carrière égalé), 14 rebonds et 8 passes décisives, l'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a porté les Bucks lors de leur victoire face à Cleveland 114 à 102. Milwaukee consolide sa place de dauphin à l'Est avec 19 victoires et 9 défaites.

The best from @Giannis_An34 tonight:



44 PTS (tied career-high) | 14 REB | 8 AST pic.twitter.com/m6G413c6Lc — Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 décembre 2018

Malgré ses 40 points et 21 rebonds, Joël Embiid n'a en revanche pas pu empêcher la défaite de Philadelphie contre Indiana (113-101). Les Sixers, qui ont perdu leurs deux derniers matches, rétrogadent à la 5e place à l'Est avec 19 victoires pour 11 défaites.

Big play in a BIG moment from @yungsmoove21 pic.twitter.com/zfkXTAiK4V — Indiana Pacers (@Pacers) 15 décembre 2018

Toronto stoppé à Portland

Toronto, leader de la conférence Est, s'est incliné vendredi sur le parquet de Portland 128 à 122. Les Raptors n'ont pas réussi à enchaîner un troisième succès d'affilée à l'extérieur après des victoires convaincantes face aux Los Angeles Clippers et au double champion en titre Golden State.

Portés par Damian Lillard (24 pts), CJ Mc Collum (14 pts) et Zach Collins (16 pts en sortie de banc), les Trail Blazers ont pris l'avantage en fin de premier quart-temps et ont conservé leur avance malgré un retour de Toronto en fin de match.

Côté Raptors, Kawhi Leonard, de retour de blessure, a fini meilleur marqueur du match avec 28 pts et Fred VanVleet, titularisé au poste de meneur en l'absence de Kyle Lowry (douleur à la cuisse), a ajouté 21 unités. Malgré la défaite, Toronto reste largement en tête à l'Est (23v-8d), tandis que Portland (16v-13d) se replace en 8e position à l'Ouest.

Golden State s'en sort à Sacramento

Le double-champion NBA en titre Golden State a eu chaud, mais a fini par s'imposer vendredi sur le parquet de Sacramento (130-125). Alors qu'ils avaient le match bien en main, comptant 14 points d'avance au milieu du troisième quart-temps, les Warriors ont perdu le fil à l'entame de la dernière période.

yes hello we would like the lead back, thank you



???? @NBCSAuthentic pic.twitter.com/6AOddhYlpJ — Golden State Warriors (@warriors) 15 décembre 2018

Menés de 10 points à moins de 5 minutes du coup de sifflet final, Golden State s'en est remis à ses stars Kevin Durant, Stephen Curry et Klay Thompson, qui ont inscrit les 22 derniers points des Warriors. Curry a fini la rencontre avec 35 points, Durant avec 33 et Thompson avec 27. Draymond Green a combiné 14 rebonds et 10 passes décisives.

Buddy Hield a terminé meilleur marqueur pour les Kings avec 27 unités et le meneur De'Aron Fox a ajouté 25 points et 9 passes décisives. Golden State (20v-10d) reste 2e de la conférence Ouest, tandis que Sacramento (15v-13d) perd une place et se retrouve 9e. (afp/nxp)