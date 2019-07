Voitures de luxe, réseaux sociaux et vie de château. Le quotidien d’un footballeur professionnel n’a rien de spartiate. Martin Schmidt a pourtant voulu pousser ses joueurs dans leurs derniers retranchement durant la préparation du FC Augsbourg.

«Certains ont atteint leurs limites»

Le Haut-Valaisan a convié son équipe dans la région de Belalp. Réveil à 5h30 tous les matins et des séjours dans des cabanes au confort spartiate (pas de douche, et des toilettes à l’extérieur). Par ailleurs, l’absence de réseau à haute altitude rendait impossible l’utilisation des téléphones portables.

Les journées étaient dédiées à la marche, avec des itinéraires au dénivelé important. «Les joueurs ont d'abord pensé que ce serait une promenade de santé, a souligné Schmidt au micro de la radio locale RRO. Au total, nous avons passé entre quatre et cinq heures et demi à marcher. Certains ont eu des cramps et ont atteint leurs limites physiques. Ces expériences aideront toute l'équipe, ainsi que chaque joueur au cours d'une longue saison.»

Sensibilisation au réchauffement climatique

L’équipe allemande, qui a transféré le jeune suisse Ruben Vargas cet été, a notamment aperçu les glaciers d’Oberaletsch et d’Aletsch. Dans un panorama à couper le souffle, Martin Schmidt en a profité pour évoquer les questions de réchauffement climatique avec ses joueurs. La virée valaisanne du club a d’ailleurs été nommée «Trekking for Future».

Not your average training camp ??????#FCA pic.twitter.com/6EZ7NmGKvs — FC Augsburg English (@FCA_World) July 20, 2019

«Nous avons préparé le futur; non seulement de la saison de Bundesliga, mais aussi celle de notre planète. Les guides de montagne et des spécialistes ont permis aux joueurs de mieux comprendre le passé et l'avenir du monde glaciaire. La plupart d’entre eux conduisent de grosses voitures de sport. C’est important qu’ils soient aussi sensibilisés sur ces thématiques.»

A la lutte pour le maintien

L’entraîneur valaisan espère que cette préparation particulière permettra aussi de resserrer les liens dans l’équipe. Schmidt était arrivé en avril dernier sur le banc d’Augsbourg, à la lutte pour le maintien en Bundesliga. Sous les ordres du Suisse, le club bavarois avait conclu la saison à la 15e place - et premier non-relégué. Le FCA entamera le nouvel exercice le samedi 17 août avec un déplacement difficile à Dortmund pour y affronter le BVB de Lucien Favre.