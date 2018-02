Marca fait dans la simplicité à quelques heures de l'immense choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le zoom sur la manche du maillot «merengue» n'en reste pas moins efficace. Il a pour but de mettre en évidence les douze titres du club de la capitale dans la prestigieuse compétition européenne. Avec le slogan UEFA «Respect» qui semble associé au palmarès du Real dans ce contexte.

Un statut a priori inégal que souligne aussi AS dans son édition du jour à l'aide d'un titre sans équivoque. «Les champions contre les aspirants». Le quotidien rappelle toutefois que la BBC madrilène (Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo: 38 buts) est bien moins efficace que la MCN parisienne (Mbappé-Cavani-Neymar: 70 buts).

¡Buenos días! Os dejamos nuestra portada de hoy, 14 de febrero. ¡Día de partido grande! Campeón Vs. Aspirante ???????????????????? pic.twitter.com/dARc90QSL2 — AS (@diarioas) 14 février 2018

RMC Sport remarque aussi le petit tacle des médias catalans, en l’occurrence El Mundo Deportivo, contre le Real Madrid. «Qui est le numéro 2?», se demande le quotidien en opposant Neymar et Ronaldo. On imagine volontiers que la place de numéro 1 est réservée pour un certain Lionel Messi...

???? #Portada MD 14/02/18: ‘¿Quién es el número 2? + Acuerdo con Arthur para enero de 2019’ pic.twitter.com/TESFIfG3pA — Angelo Gómez (@angelogomezo) 14 février 2018

Du côté français, L'Equipe donne à sa Une des allures de fin de règne. Prémonitoire?