Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé a l'image d'un jeune homme certes très à l'aise avec les médias mais aussi très enclin à ne froisser personne.

Dans un milieu de plus en plus aseptisé, le joueur du PSG est passé à l'attaque de manière inattendue. Tout a commencé par un message de Benoît Assou-Ekoto, international camerounais et joueur de Metz.

«Ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne vous me faites doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes», a écrit le joueur de 33 ans semblant viser Kylian Mbappé qui avait été reçu à l'Elysée lors d'une visite du président du Liberia Georges Weah.

ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne vous me faites doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes...#???? — Benoit Assou-Ekotto (@AssouEkotto) 21 février 2018

Mbappé a vu rouge quand il a découvert ce tweet; il n'a pas hésité à ressortir une esclandre de 2014 pour piquer Assou-Ekotto. Pendant la Coupe du monde, le Camerounais en était venu aux mains avec son coéquipier Benjamin Moukandjo en plein amtch.

Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014....

Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs ???? @AssouEkotto pic.twitter.com/cHYqErga7e — Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 février 2018

20 Minutes.fr précise que le contentieux entre les deux hommes ne date pas d'hier. Benoît Assou-Ekoto avait été expulsé après un tacle sur Kylian Mbappé lors du match aller entre Metz et le PSG au mois de septembre.

Rendez-vous le 10 mars prochain pour un match retour qui s'annonce chaud entre les deux équipes françaises. (Le Matin)