Les photos de vacances des footballeurs peuvent aussi servir à faire passer des messages. Les pieds dans l'eau après son retour de Russie, Manuel Akanji s'affiche avec le maillot de son deuxième pays, le Nigeria.

Un cliché diffusé sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après la polémique déclenchée par Alex Miescher qui questionnait ouvertement la présence des binationaux en équipe nationale dans un interview au Tages-Anzeiger.

Si l'ASF a tenu à relativiser les paroles de son secrétaire général dans un communiqué, l'ouverture de ce débat semble avoir eu un véritable impact sur certains joueurs de Vladimir Petkovic.

«Je perçois dans ses lignes une idée que les binationaux ne seraient pas prêts à aller au bout d'eux-mêmes pour la Suisse. Ça me touche directement moi et un certain nombre d'autres joueurs avec deux nationalités. Ça sonne comme si moi et mes collègues nous ne donnions pas tout sous le maillot suisse», avait réagi Granit Xhaka, interrogé par l'ATS.

(nxp)