Ce lundi soir, à Londres, le nom du meilleur joueur de l’année 2018 de la FIFA sera dévoilé lors d’une fastueuse cérémonie. Après celle organisée par l’UEFA le mois dernier à Monaco, qui avait consacré le Croate Luka Modric, et avant le plus prestigieux Ballon d’Or de décembre, cette succession de prix donne un peu le tournis aux amateurs de football. Un petit récapitulatif n’est donc pas superflu.

Le prix UEFA

Par ordre chronologique, le premier trophée individuel attribué est le Prix UEFA qui consacre le meilleur joueur d’Europe. Il a été créé en 2011 et récompense le meilleur joueur, quelle que soit sa nationalité, évoluant pour un club membre de l'une des associations de l'UEFA lors de la saison précédente.

Le jury comprend 80 entraîneurs de clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des champions ou de l’Europa League, ainsi que 55 journalistes représentants les nations membres de l’UEFA. Trois finalistes sont désignés avant une cérémonie au cours de laquelle le nom du vainqueur est annoncé.

Cette année, Luka Modric l’a emporté devant Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

Le prix FIFA

Le deuxième trophée individuel a pour nom «The Best FIFA Football Awards». L’édition 2018 d’un prix qui a vu le jour en 2005 se tiendra ce lundi soir à Londres. Les trois finalistes - les mêmes que pour le prix UEFA - ont été choisis après trois tris successifs. Un groupe d’experts a d’abord établi une liste de 55 candidats. Qui a ensuite été réduite à dix noms pas un groupe d’anciens grands joueurs et entraîneurs issus des cinq continents. Un jury international comprenant des capitaines d’équipes nationales, des coaches, des membres des médias et des supporters de foot (25% pour chacun de ces quatre groupes) a enfin voté pour élire le vainqueur.

Le Ballon d'or

Le Ballon d’or est la troisième et dernière récompense individuelle. Elle sera décernée en décembre et elle est, de très loin, la plus prestigieuse de toutes. Et donc la plus convoitée par les joueurs. Le Ballon d’or a été créé en 1956 par le magazine «France Football». Jusqu’en 1994, il était attribué au meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Entre 1995 à 2006, le Ballon d'or récompensait le meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il revient au meilleur joueur au monde, sans distinction de championnat ni de nationalité.

Appelé Ballon d'or France Football à sa création, le trophée était alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de Meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le «FIFA Ballon d'or». Il est attribué par des capitaines de sélections nationales, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2016, «France Football» et la FIFA décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'or, celui-ci revient donc à son créateur historique. Depuis, les votes ne sont à nouveau attribués que par des journalistes internationaux.

L'excuse de Ronaldo

Plus que l’identité du gagnant de ce 14e «The Best FIFA Awards» - le Croate Luka Modric en est le grandissime favori -, le suspense concerne la présence ou non de Cristiano Ronaldo à Londres ce soir. Déjà absent de marque à Monaco le mois dernier, le Portugais ne devrait, selon la rumeur, pas faire le déplacement en Angleterre. Motif? Un match de championnat que la Juventus disputera mercredi soir contre Bologne…

En marge de ce prix décerné au meilleur joueur, sept autres récompenses individuelles seront attribuées à Londres. C’est-à-dire à la meilleure joueuse, au meilleur entraîneur (masculin et féminin), au meilleur gardien, au meilleur supporter, au plus beau but et au joueur le plus fair-play. La FIFA désignera aussi son équipe idéale 2018. (nxp)