Tous les amoureux du ballon rond ont eu hier une grosse bouffée de nostalgie. Certes, Ronaldinho ne jouait plus depuis un bon moment, mais, à 38 ans, l’incomparable virtuose, qui a tout gagné, a annoncé qu’il mettait un point final à sa carrière. Le Brésil a fourni au foot une multitude de magiciens. Mais nul mieux que Ronaldinho incarnait le jeu à la carioca. Il en était la quintessence. Talonnades, coups du sombrero, petits ponts: des frissons parcouraient le public chaque fois qu’il touchait le ballon. En plus, il avait toujours le sourire. Même au plus haut niveau, Ronnie s’est toujours amusé comme un gamin.

On l’a peut-être oublié, mais, avant de devenir une superstar, le Brésilien avait effectué ses débuts en Europe avec les juniors du FC Sion. À 13 ans, Ronnie avait débarqué en Valais avec son frère aîné, Roberto Assis, très bon technicien lui aussi, que le président Christian Constantin avait engagé comme chef d’orchestre de son équipe. «J’avais pris Roberto à Porto Alegre, se souvient Constantin. Le père, qui travaillait dans le nettoyage, était mort peu avant d’une crise cardiaque. Bombardé chef de famille, Roberto m’avait demandé s’il pouvait prendre son petit frère avec lui. Les deux habitaient chemin de la Colline. Pour le petit, j’avais prêté un lit, celui où mon fils Barthélemy a ensuite dormi toute son enfance. Puis la maman, qui s’ennuyait trop, était venue le rechercher.»

Au total, Ronaldinho a porté 18 mois les couleurs du FC Sion. Le président Constantin se souvient que le gamin exécutait les mêmes arabesques qui ensuite enchantèrent la planète foot. «Le ballon, il le passait partout, au-dessus de la tête des autres, entre les jambes, dans un trou d’aiguille. Il aurait pu dribbler huit adversaires dans une cabine de téléphone. C’était un jongleur de cirque. Mais Charly Rössli, notre directeur sportif, ne le voyait pas percer: il le trouvait trop petit et trop frêle.»

Au sommet avec le Barça

Le sommet de son art, Ronaldinho l’a connu durant ses années barcelonaises de 2003 à 2008. On regardait ses matches comme des numéros d’artiste. On poussait des «oh» d’admiration à chaque figure. En 2006, emmené par son artiste, le Barça avait tout raflé. Plus tôt, en 2012, Ronaldinho avait été sacré champion du monde, composant avec Ronaldo et Rivaldo un trio de virtuoses jamais égalé. «Quand Ronnie a signé à l’AC Milan après le Barça, On avait touché une petite indemnité de formation», rigole Christian Constantin. Le président avait failli rapatrier le Brésilien à Tourbillon, en 2011. «J’étais en contact très avancé avec lui, mais finalement Ronnie avait préféré signer au Brésil, avec Flamengo, pour avoir une chance de disputer le Mondial 2016 chez lui.» Aujourd’hui, le président reste en contact avec celui qu’il avait connu gamin et inconnu. «L’été dernier, j’ai mangé avec lui à Paris. Je voulais l’inviter à notre gala, mais les dates n’ont pas convenu. Il était nickel, joyeux.» (nxp)