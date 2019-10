Samedi, la Suisse rencontrera un Danemark dont le meneur de jeu est en souffrance. Christian Eriksen est en difficultés, tout comme son club de Tottenham. Le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain et sera libre de négocier avec un nouvel employeur dès le mois de janvier. Les Spurs ont tout fait pour le prolonger, mais rien n’y a fait. Celui qui gagne à Londres dix fois moins que le gardien de Manchester United David de Gea veut partir. Dès cet hiver, si possible.

Daniel Levy, le président du club de Premier League, a pourtant tout fait pour garder son étoile du milieu de terrain, mais a fini par jeter l’éponge. Sa dernière offre était d’environ 200'000 francs suisses par semaine. En couronnes danoises, cela faisait un total d’un demi-milliard de monnaie locale sur l’ensemble de cette nouvelle entente. Refusée, donc, pour le plus grand bonheur d’un certain Zinédine Zidane. Le Français voulait Paul Pogba lors du dernier mercato, il devrait avoir Christian Eriksen sous peu.

A Noël?

«Il est pourtant content. Il a toujours été heureux ici. Il n'a jamais dit qu'il était mal heureux d'être resté. Il a toujours été un acteur important pour nous et au cours des six dernières années, nous l’avons grandement apprécié. Il a les qualités et est important pour l'équipe. Il est heureux, et si on pense qu’il a les qualités pour jouer, alors il joue», a dit de lui son coach Mauricio Pochettino, alors que son club subit actuellement une vraie tempête, mais qui l’a utilisé à tous les matches

Mais selon le journal espagnol «Marca», Eriksen a arrêté son choix. Il veut partir dans la capitale espagnole et le plus tôt sera le mieux. Tottenham ne veut pas le perdre pour rien l’été prochain et avait contacté la «Maison Blanche» avant la fermeture du dernier mercato pour discuter. Il en demandant alors près de 200 millions. Il pourrait filer pour dix fois moins après Noël.