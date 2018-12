Jürgen Klopp a certainement passé une après-midi délicieuse, bien installé dans son bureau de Melwood. Vainqueur à Wolverhampton vendredi soir (2-0), le manager des "Reds" a en effet assisté à l'improbable culbute synchronisée de ses deux poursuivants: Manchester City, battu par Crystal Palace (2-3), et Chelsea, piégé également à domicile par le Leicester de Claude Puel (0-1). Liverpool passera donc Noël dans un confortable costume de leader, avec quatre points d'avance sur les Citizens.

Y avait-il quelqu'un en Angleterre pour croire aux chances de Crystal Palace sur la pelouse du champion en titre? On en doute. Car lors de leur cinq dernières visites à l'Etihad, les "Eagles" avaient encaissé la bagatelle de 22 buts! Roy Hodgson se devait de corriger le tir. Il a fait mieux, offrant aux Londoniens une victoire pour les livres d'histoire. Malgré une possession famélique (23%-77%) et pas le moindre corner pour souffler (0-11), Palace a su frappé fort et juste (3 tirs cadrés, 3 buts). À l'image de cette volée somptueuse signée Andros Townsend. Une merveille d'équilibre et de pureté dont il faudra se souvenir au moment de décerner le but de l'année 2018 (à admirer ci-dessous).

Arrêtez tout !!!!

Voici LE but de l'année en @premierleague signé @andros_townsend !!

Rien à ajouter, on vous laisse savourer ! pic.twitter.com/HIT6MqnV2o — VOOsport (@VOOsport) 22 décembre 2018

En attendant le Boxing Days et ce rush de es Fêtes qui prendra fin par un explosif City-Liverpool le 3 janvier, la Premier League a connu un virage inattendu ce samedi. Avec quatre points d'avance, Liverpool va en effet attaquer ces dix jours décisifs avec un léger avantage psychologique. Et quand viendra l'heure des comptes, il faudra peut-être se souvenir du chef-d'oeuvre d'Andros Townsend sur la route du premier gros couac de la saison de Manchester City.

(nxp)